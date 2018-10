O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Por Tom Westbrook e Swati Pandey

SYDNEY (Reuters) - O príncipe britânico Harry e sua mulher, Meghan, chegaram à Austrália nesta sexta-feira, voltando de viagem por ilhas do Pacífico, depois que seu avião foi obrigado a abortar um primeiro pouso porque outra aeronave estava no caminho.

O voo fretado QF6031 da companhia Qantas se aproximava de Sydney e havia baixado para 38 metros, mas precisou desistir do pouso e contornar a área, antes de fazer outra tentativa, de acordo com o site FlightRadar24.

Segundo a Autoridade de Segurança da Aviação Civil, a manobra é "uma prática comum e muito segura".

Uma testemunha da Reuters a bordo do avião disse que o episódio foi calmo.

O piloto explicou que um avião demorou mais do que o previsto para sair da pista, por isso eles iriam dar uma volta e todos teriam mais uma chance de admirar o maravilhoso cenário do Porto de Sydney.

"O capitão alertou os que estavam a bordo que eles dariam uma volta por haver outra aeronave na pista que demorou mais do que o esperado para decolar", disse uma porta-voz da companhia aérea Qantas por email à Reuters.

Eles pousaram em segurança por volta das 18h locais, acrescentou.

Na Austrália, mais de 800 manobras do tipo são realizadas em um ano comum.

No sábado o casal real comparecerá ao encerramento dos Jogos Invictus, que estão acontecendo em Sydney. Os jogos fundados por Harry são um evento internacional de estilo paralímpico para militares feridos em combate.

Em seguida, eles visitarão a Nova Zelândia, como parte de sua viagem de 16 dias por países da Commonwealth.

Na manhã desta sexta-feira, o par usou guirlandas de flores vermelhas e saias artesanais conhecidas como ta'ovala, que são dados como sinal tradicional de respeito, ao visitarem a ilha-nação de Tonga.

Eles se encontraram com o primeiro-ministro do país, 'Akilisi Pōhiva, em um prédio do governo na capital Nuku'alofa.

No caminho, Harry parou para abraçar um menino pequeno que segurava um cartaz dizendo "Abraços gratuitos!"

Tonga, país composto por cerca de 170 ilhas tropicais cercadas de recifes que tem 108 mil habitantes, é uma ex-colônia britânica.

