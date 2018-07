O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, dá entrevista coletiva em Buenos Aires 21/07/2018 REUTERS/Martin Acosta

BUENOS AIRES (Reuters) - Um avião da American Airlines que levava a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, fez um pouso de emergência na Argentina pouco depois de decolar do aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, no domingo, reportaram diversos veículos de comunicação.

Segundo os jornais Clarín e La Nación e a emissora local TN, o voo, que tinha como destino os Estados Unidos, passou por uma queda na pressão da cabine cerca de 200 km ao norte da capital argentina e voltou para Ezeiza para realizar o pouso de emergência.

Lagarde esteve na Argentina durante o final de semana para reunião de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20.

Um porta-voz do FMI não respondeu de imediato a pedido de comentário e não houve relatos de feridos relacionados ao incidente.

(Reportagem de Luc Cohen)

