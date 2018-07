O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

26 de Julho de 2018

Ministro da Agricultura do Paraguai, Luis Gneiting, que estava em avião que sofreu acidente 03/04/2017 REUTERS/Jorge Adorno

Por Daniela Desantis

ASSUNÇÃO (Reuters) - Um avião que levava o ministro da Agricultura do Paraguai, Luis Gneiting, caiu pouco depois de decolar na noite de quarta-feira, e é improvável que haja sobreviventes, disse uma autoridade do serviço de aviação do país à Reuters nesta quinta-feira.

Uma equipe de busca e resgate encontrou a pequena aeronave bimotor na manhã desta quinta-feira a seis quilômetros do aeroporto da cidade de Ayolas, de onde o avião decolou a caminho de Assunção, disse o chefe do Diretório de Aviação Civil Nacional do Paraguai, Luis Aguirre, à Reuters.

Aguirre disse ser improvável que algum dos quatro passageiros tenha sobrevivido à queda, mas afirmou ainda não ter a informação confirmada, uma vez que a equipe de resgate não chegou ao avião.

"Os restos do avião foram encontrados em um pântano. A ponta da cauda é visível e o resto do avião está debaixo d'água", disse Aguirre. "Baseado no que podemos ver, e isso não é oficial, não há sobreviventes".

Aguirre acrescentou que o avião só esteve no ar por dois ou três minutos e que não alcançou alta altitude antes de cair. O vice-ministro de Gneiting para gado, Vicente Ramirez, também estava a bordo do avião.

Gneiting, que assumiu o cargo há dois meses, é ex-governador de Itapúa, uma das principais regiões produtoras de soja do Paraguai.

(Reportagem de Daniela Desantis)

