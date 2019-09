Por Kylie MacLellan e Thomas Escritt

NAÇÕES UNIDAS/BERLIM (Reuters) - O negociador da União Europeia para o Brexit disse nesta segunda-feira que é difícil ver uma maneira de romper o impasse do Brexit, já que a demanda do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, de abandonar a "apólice de seguro" para a fronteira irlandesa é inaceitável.

As esperanças de um acordo para facilitar a transição foram reanimadas quando Johnson afirmou que estava surgindo o esboço de um acerto e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse que um acordo era possível.

Mas o negociador da UE, Michel Barnier, questionou a probabilidade de um acordo e reafirmou que o bloco não poderia concordar com a exigência de Londres de remover o bacsktop irlandês, uma política para impedir o retorno dos controles de fronteira na ilha da Irlanda, sem uma alternativa séria.

"Tenho certeza que vocês entendem que isso é inaceitável", disse Barnier durante uma entrevista coletiva em Berlim.

Fontes da UE disseram que nenhuma alternativa adequada para a fronteira entre a Irlanda do Norte, uma província britânica, e a Irlanda que garanta a integridade do mercado único e da união aduaneira da UE foi proposta ainda por Londres, portanto, não há perspectivas de avanço imediato.

Após uma reunião com Johnson à margem da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova York, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, escreveu no Twitter: "Não houve avanço... Não há tempo a perder".

Johnson prometeu tirar o Reino Unido da UE até o prazo final de 31 de outubro, com ou sem um acordo de transição.

