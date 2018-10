O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

PARIS (Reuters) - O negociador da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, disse nesta sexta-feira que o acordo para a saída do Reino Unido do bloco está 90 por cento pronto, mas que ainda há a possibilidade de que nenhum acordo seja alcançado devido ao impasse sobre a fronteira da Irlanda.

"Noventa por cento do acordo sobre a mesa foi acordado com o Reino Unido", disse Barnier à rádio France Inter.

"Estou convencido de que um acordo é necessário, mas ainda não tenho certeza de que conseguiremos um", disse.

Na quinta-feira, a primeira-ministra britânica, Theresa May, e outros líderes da UE expressaram confiança de que chegarão a um acordo sobre o Brexit, mas os dois lados permanecem em discordância sobre como lidar com sua única fronteira terrestre, entre a província britânica da Irlanda do Norte e a Irlanda.

May também sinalizou que consideraria estender o chamado período de transição "por uma questão de meses" depois que o Reino Unido deixar a União Europeia em março.

(Reportagem de Bate Felix e Sarah White)

