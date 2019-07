Por Collin Eaton

NOVA ORLEANS (Reuters) - A tempestade tropical Barry se arrastou pelo noroeste da Louisiana neste domingo, ameaçando tornados e deixando cair 15 polegadas de chuva em alguns lugares para criar condições de inundação ao longo do rio Mississippi.

Barry, que atingiu a costa como furacão de categoria 1 no sábado e enfraqueceu rapidamente para uma tempestade tropical, estava a 85 quilômetros a sul-sudeste de Shreveport, com ventos máximos sustentados de 65 quilômetros por hora no domingo de manhã.

Temores de que Barry possa devastar a cidade de Nova Orleans, como o furacão Katrina em 2005, são infundados, mas a chuva prevista ainda pode causar inundações que ameaçam vidas, disse o Serviço Nacional de Meteorologia.

Nova Orleans teve uma chuva leve no domingo de manhã, e igrejas e várias empresas foram abertas, incluindo algumas na rua Tchoupitoulas ao longo do rio Mississippi. Ruas no popular bairro dos jardins da cidade estavam mais silenciosas do que o normal, mas alguns corredores se aventuraram, de acordo com uma testemunha da Reuters.

Até 15 polegadas de chuva ainda eram esperadas em algumas partes do centro-sul da Louisiana no domingo, informou o Serviço Meteorológico.

Esperava-se que a chuva elevasse o rio Mississippi, já acima do seu nível normal, mas não ultrapassasse os diques.

O rio Mississippi subiu na sexta-feira à noite em Nova Orleans a pouco menos de 17 pés (5,18 metros), informou o Serviço Meteorológico Nacional, muito abaixo de uma previsão anterior de 6,1 metros, próxima à altura dos diques da cidade.

