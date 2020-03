FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu (BCE) anunciou nesta quarta-feira um programa de compras emergenciais de 750 bilhões de euros (818 bilhões de dólares) para reduzir os custos de empréstimos em um bloco que luta contra as consequências econômicas do coronavírus, informou a instituição em comunicado.

"As compras serão realizadas até o final de 2020 e incluirão todas as categorias de ativos elegíveis no programa de compra de ativos existente", afirmou o BCE após uma reunião de emergência nesta quarta-feira, menos de uma semana após parlamentares aprovarem novas medidas de estímulo.

O esquema também incluirá dívidas da Grécia, que até estavam excluídas das compras de títulos pelo BCE devido à sua baixa classificação de crédito.

O programa, que terminará quando a "fase de crise" da epidemia acabar, também incluirá papel comercial não financeiro com qualidade de crédito suficiente, afirmou o BCE.

(Por Balazs Koranyi e Francesco Canepa)

