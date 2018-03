O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 12 de Março de 2018 14:17 12. Março 2018 - 14:17

ROMA (Reuters) - O ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi convidou o derrotado Partido Democrático (PD) a ajudar seu bloco de centro-direita a formar um novo governo, dizendo que a Itália precisa evitar um rápido retorno às urnas.

A eleição do dia 4 de março terminou em um impasse, com uma aliança de partidos de centro-direita e extrema-direita obtendo 49 assentos a menos do que o necessário para conquistar a maioria na câmara baixa do Parlamento. O maior partido único, o Movimento 5 Estrelas, conseguiu 95 assentos.

Qualquer um dos dois grupos pode governar se conseguir o apoio do bloco de centro-esquerda, dominado pelo PD, que obteve apenas 112 assentos na câmara de 630 membros. O PD também pode garantir a maioria no Senado aos dois grupos.

O líder do Partido Democrático, Matteo Renzi, disse que sua legenda assumirá o papel de oposição e descartou a possibilidade de fechar acordos com o bloco conservador ou com o anti-establishment 5 Estrelas.

Berlusconi disse ao jornal La Stampa que o resultado da eleição indica que seus aliados de direita têm "o direito, e sobretudo o dever, de liderar o próximo governo", e pediu que o PD demonstre senso de responsabilidade.

"Ninguém... pode ignorar a necessidade do país de ser governado", disse, acrescentando que seria muito melhor tirar "algumas semanas" para elaborar uma coalizão, do que correr para uma nova eleição.

(Reportagem de Crispian Balmer)

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form formulário para solicitar a newsletter Assine a newsletter da swissinfo.ch e receba diretamente os nossos melhores artigos.