WASHINGTON (Reuters) - O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) expulsou nesta sexta-feira o representante do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, do conselho da organização e votou a favor da inclusão de um representante do líder da oposição, Juan Guaidó.

O BID disse em declaração que a indicação do representante de Guaidó, Ricardo Hausmann, entra em vigor imediatamente após a votação dos 49 membros do conselho de governadores.

(Por Lesley Wroughton)

