WASHINGTON (Reuters) - Quarenta e oito países membros do Banco Interamericano de Desenvolvimento decidirão em votação na próxima semana se aceitarão um representante do líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, ao conselho da organização, disseram autoridades do banco nesta sexta-feira.

Os 48 membros do conselho de governadores terão até a próxima sexta-feira para votar sobre o tema. Não está claro ainda o que aconteceria ao representante do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que está no conselho.

Guaidó, que conta com o apoio de 57 países, indicou o economista da Universidade de Harvard Ricardo Hausmann como representante do país no banco.

(Por Lesley Wroughton)

