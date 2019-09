Por Tim Reid e Joseph Ax

HOUSTON (Reuters) - Principais pré-candidatos democratas na corrida presidencial dos Estados Unidos, Joe Biden e Elizabeth Warren dividirão o palco pela primeira vez nesta quinta-feira, quando os 10 principais concorrentes à indicação do partido para disputar a Casa Branca se enfrentam em um debate televisionado em Houston.

O terceiro debate da disputa para decidir o desafiante do presidente Donald Trump, um republicano, na eleição de novembro de 2020 sublinhará as divisões ideológicas do partido. O moderado Biden, que lidera as pesquisas, estará no centro do palco, flanqueado pelos senadores progressistas Warren e Bernie Sanders.

Outros sete pré-candidatos, incluindo os senadores Kamala Harris, da Califórnia, e Cory Booker, de Nova Jersey, e o prefeito de South Bend (Indiana), Pete Buttigieg, também participarão do primeiro confronto direto entre os postulantes democratas mais bem colocados nas pesquisas.

Os debates anteriores de junho e julho foram divididos em duas noites para acomodar os 20 concorrentes iniciais, mas o partido endureceu os critérios de classificação para reduzir o páreo e dar mais destaque aos principais nomes.

"Para nós, é uma grande oportunidade para avançar", disse Buttigieg a repórteres em New Hampshire no final de semana passado. "Ainda são 10 ao mesmo tempo, mas agora ao menos sabemos que, olhando para aquele palco, o indicado emergirá daquele grupo".

As primeiras duas rodadas de debates foram acaloradas. Biden foi alvo de ataques contínuos liderados por Harris e Booker devido ao seu histórico nas questões de raça e da reforma do sistema de justiça criminal e às suas opiniões sobre a saúde pública.

Warren e Sanders, antigos aliados que prometeram não criticar um ao outro, uniram forças na segunda rodada de debates em Detroit para defender sua pauta progressista quando atacados por concorrentes mais moderados.

Mas desta vez Warren pode ser mais alvejada por críticas, e ter mais incentivo para criticar Biden. Um progresso constante nas pesquisas de opinião ao longo dos últimos dois meses a colocou no segundo lugar em toda a nação, segundo uma média de sondagens da Real Clear Politics.

Warren e Biden já se indispuseram. Mais de uma década atrás, quando era professora de Direito, ela questionou seu apoio a um projeto de lei para tornar mais difícil declarar falência por dívidas pessoais. Biden representava o Delaware, sede de várias empresas de cartões de crédito, no Senado dos EUA.

Também participam do debate em Houston a senadora Amy Klobuchar, do Minnesota, o ex-secretário da Habitação Julian Castro, o ex-deputado Beto O'Rourke e o empreendedor Andrew Yang.

