Por Michael Martina e John Whitesides

DETROIT (Reuters) - Joe Biden obteve vitórias decisivas nas primárias do Michigan e de três outros Estados norte-americanos na terça-feira, dando um grande passo rumo à indicação presidencial do Partido Democrata e colocando em dúvidas o futuro da campanha do adversário Bernie Sanders na corrida pela Casa Branca.

As vitórias abrangentes colocam Biden, de 77 anos, a caminho de enfrentar o presidente Donald Trump, um republicano, na eleição de 3 de novembro, e o ex-vice-presidente já começou a pensar adiante ao pedir uma união partidária e apelar aos apoiadores de Sanders.

"Compartilhamos um objetivo comum, e juntos derrotaremos Donald Trump", disse Biden na Filadélfia, agradecendo Sanders e seus apoiadores por sua energia e entusiasmo.

Os triunfos de Biden no Michigan, Missouri, Mississippi e Idaho foram impulsionados por uma coalizão ampla de apoiadores, incluindo mulheres, negros, pessoas com e sem diploma universitário, eleitores mais velhos, membros de sindicatos e todos que não sejam muito liberais, de acordo com pesquisas de boca de urna da empresa Edison Research.

Em dois outros Estados, Washington e Dakota do Norte, a disputa ainda está apertada, mas os resultados complicam o caminho de Sanders, de 78 anos, que torcia por um êxito improvável no Michigan para manter suas esperanças vivas.

A derrota em um Estado que Sanders conquistou durante sua campanha pela indicação presidencial de 2016 aumentará a pressão para que o senador social-democrata do Vermont desista da disputa e ajude seus correligionários a se prepararem para uma campanha dura contra Trump.

Com 91% das urnas distritais apuradas, Biden tinha 53% dos votos no Michigan, bem mais do que os 37% de Sanders. Ele também venceu no Missouri e no Mississippi com 60% e 81% dos votos, respectivamente.

Sanders, que voltou para seu Vermont nativo na noite de terça-feira, não fez nenhum pronunciamento público após as derrotas, um rompimento com seu hábito nas noites de primárias.

A vantagem de Biden pode ser grande demais para Sanders superar, já que agora a corrida segue para grandes Estados, como Flórida, Ohio e Geórgia, onde Biden é visto como o franco favorito.

Cerca de dois de cada três eleitores dos Estados que votaram na terça-feira disseram que confiam mais em Biden do que em Sanders na hora de se lidar com uma grande crise, revelaram pesquisas de boca de urna, um possível sinal de que o surto de coronavírus de disseminação rápida ajudou a aumentar a percepção de Biden como uma figura experiente e firme.

Os dois pré-candidatos cancelaram comícios planejados na noite de terça-feira em reação ao surto, citando recomendações de autoridades de saúde pública para evitar grandes aglomerações em espaços abertos.

(Por Michael Martina, John Whitesides e Trevor Hunnicutt; reportagem adicional de Doina Chiacu, Ginger Gibson e Chris Kahn em Washington)

