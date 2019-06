Por Valerie Volcovici

WASHINGTON (Reuters) - O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Joe Biden divulgou um plano para lidar com as mudanças climáticas que prevê 1,7 trilhão de dólares em investimentos com o objetivo de alcançar 100 por cento de energia limpa e zerar a taxa de emissões até 2050, com recursos em parte provenientes das receitas a serem obtidas com a reversão de desonerações fiscais promovidas pelo governo Trump.

Favorito para ser o candidato democrata na eleição presidencial de 2020, Biden revelou o plano depois de semanas de pressão de rivais e ambientalistas que o acusavam de não levar o aquecimento global com seriedade, apoiando-se demais em ideias da era Obama.

Um assessor de campanha disse à Reuters que no mês passado Biden buscou uma abordagem “média”, e que ele esperava agradar os ambientalistas sem afastar os eleitores operários que levaram o presidente Donald Trump ao cargo em 2016.

Pela proposta, os 1,7 trilhão de dólares seriam investidos ao longo de 10 anos na pesquisa por energias limpas e na modernização da infraestrutura, com o objetivo de eliminar as emissões de gases do efeito estufa que os cientistas culpam por acelerar as mudanças climáticas e seus efeitos – incluindo o aumento do nível do mar, secas, enchentes e tempestades cada vez mais fortes.

Em um aceno ao operariado, o plano também promete “revigorar” os empregos de classe média da manufatura, incluindo aqueles que devem ser eliminados em setores dedicados aos combustíveis fósseis, como nas minas de carvão.

