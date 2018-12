Blogueiro russo crítico de autoridades é condenado a seis anos de prisão

MOSCOU (Reuters) - Um blogueiro russo crítico de autoridades foi condenado a seis anos de prisão nesta quarta-feira, disse seu advogado, em um caso que críticos dizem ter motivação política.

Alexander Valov, que em seu blog fez críticas às autoridades de Sochi, cidade do sul da Rússia, foi acusado no início deste ano de extorquir dinheiro do parlamentar Yuri Napso.

Valov foi acusado de extorquir o equivalente a 4.330 dólares de Napso, supostamente para apagar publicações sobre uma piscina particular supostamente construída pelo parlamentar em uma praia municipal na cidade turística do Mar Negro. Valov tem negado qualquer irregularidade.

O advogado de Valov, Alexander Popkov, disse à Reuters que a defesa apelará à sentença, que disse ser "cruel".

"Sabíamos que não teríamos um veredicto honesto e justo", disse Popkov. "Havia um subtexto político muito profundo durante todo o caso".

Não foi possível fazer contato imediato com o escritório de Napso e o tribunal de Sochi para obter comentários.

Alexei Navalny, crítico do Kremlin, escreveu no Twitter que Valov "está sendo detido puramente por causa de política" e que sua pena parece severa.

"Seis anos --isso é o que você pega por um assassinato", escreveu Navalny.

Grupos de ativistas, como o Repórteres Sem Fronteiras, pediram a libertação de Valov durante o período pré-julgamento em que ele esteve detido.

(Por Gabrielle Tétrault-Farber)

