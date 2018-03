O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 18 de Março de 2018 19:41 18. Março 2018 - 19:41

Por Denis Pinchuk e Andrew Osborn e Katya Golubkova

MOSCOU (Reuters) - Uma pesquisa de boca de urna mostrou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi reeleito neste domingo, com 73,9 por cento dos votos.

A projeção de votos, feita pelo instituto VTsIOM, colocou o adversário do Partido Comunista, Pavel Grudinin, no segundo lugar, com 11,2 por cento.

Vladimir Zhirinovsky, chefe do nacionalista Partido Liberal Democrático, foi terceiro, com 6,7 por cento, enquanto que a celebridade Ksenia Sobchak ficou com 2,5 por cento.

