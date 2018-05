O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Exterior do aeroporto José Martí, em Havana 19/07/2012 REUTERS/Desmond Boylan

Por Nelson Acosta

HAVANA (Reuters) - Um Boeing 737 caiu nesta sexta-feira pouco depois de decolar do principal aeroporto de Havana com 104 passageiros a bordo em um voo doméstico, informou a mídia estatal cubana.

Não havia informações disponíveis sobre vítimas no voo da Cubana de Aviación arrendado da pequena companhia aérea mexicana Damojh.

A aeronave, que estava a caminho da província oriental de Holguín, caiu entre o terminal aéreo de Boyeros e o povoado de Santiago de Las Vegas, uma área localizada cerca de 20 quilômetros a sudoeste da capital, de acordo com uma nota oficial lida no noticiário da televisão estatal.

Cubadebate, outra mídia estatal cubana, informou que o acidente ocorreu ao meio-dia, quando caiu "um Boeing 737-200 arrendado pela Cubana de Aviación, com tripulação estrangeira e 104 passageiros a bordo, que fazia a rota de Havana a Holguín no voo DMJ 0972".

Os sites de rastreamento de voos indicaram que a aeronave partiu de Havana às 11h locais.

Imagens na televisão e nas redes sociais mostraram uma grande coluna de fumaça negra ao redor do aeroporto. A mídia informou que ambulâncias e bombeiros foram rapidamente para o local.

"Uma coluna de fumaça preta se diluía no céu", disse Ana González, que estava perto de Boyeros quando o acidente aconteceu.

O presidente dos conselhos de Estado e de Ministros, Miguel Díaz-Canel, chegou ao local do acidente, juntamente com outras autoridades do país caribenho, informou a Cubadebate.

De acordo com declarações à Prensa Latina, a diretora de Transporte Aéreo de Cuba, Mercedes Vázquez, disse se tratar de um voo da companhia Damojh arrendado para Cubana de Aviación.

Um representante da Damojh, da mexicana Global Air, disse que ainda não tinha informação oficial: "Estamos reunindo tudo para dar a informação correta".

A embaixada mexicana em Cuba postou no Twitter que ativou os protocolos de emergência após o acidente aéreo.

(Reportagem de Nelson Acosta e Sarah Marsh em Havana, com reportagem adicional de Anthony Esposito e Lizbeth Díaz na Cidade do México)

