Este conteúdo foi publicado em 14 de Agosto de 2018 13:20 14. Agosto 2018 - 13:20

Por Dan Whitcomb

LOS ANGELES (Reuters) - Um bombeiro morreu combatendo o maior incêndio florestal da história do Estado norte-americano da Califórnia, que vem se ampliando devido às condições favoráveis para se alastrar enquanto destrói dezenas de casas.

O bombeiro não identificado morreu na segunda-feira, quando enfrentava o Incêndio Ranch, um dos dois do chamado Complexo Mendocino, que já consumiu cerca de 141.200 hectares, informou o Departamento de Florestas e Proteção contra Incêndios da Califórnia (Cal Fire).

O bombeiro de Utah foi levado por transporte aéreo ao hospital onde acabou morrendo , disseram autoridades dos bombeiros em uma coletiva de imprensa no final da noite de segunda-feira.

"Estamos extremamente arrasados com esta perda", disse o comandante de incidentes do Complexo Mendocino, Sean Kavanaugh, acrescentando que as autoridades divulgarão mais informações assim que se tornarem disponíveis.

O bombeiro foi a sexta pessoa que morreu combatendo os incêndios florestais intensos na Califórnia neste ano, que estão sendo alguns dos mais destruidores em mais de uma década e que forçaram a retirada de dezenas de milhares de pessoas.

O Complexo Mendocino, que destruiu 146 lares desde que começou, em 27 de julho, vem sendo atiçado pelo clima quente, seco e ventoso persistente. As equipes conseguiram abrir linhas de contenção em cerca de 68 por cento do incêndio no norte da Califórnia, disse o Cal Fire.

O complexo é um de cerca de 110 grandes incêndios florestais ardendo no oeste dos Estados Unidos que já incineraram mais de 23 mil quilômetros quadrados, uma área maior do que o Estado de Nova Jersey, segundo o Centro Nacional Interagências de Combate a Incêndios.

Embora as temperaturas não estejam mais tão altas quanto nos últimos dias, devem continuar acima dos 32 graus Celsius até sexta-feira. Na segunda-feira o clima mais ameno deu aos bombeiros uma chance de atacar a série de grandes incêndios florestais em toda a Califórnia, informaram autoridades dos bombeiros.

O Incêndio Carr, também de grande dimensão, já queimou cerca de 83 mil hectares e matou oito pessoas dentro e nos arredores do condado de Shasta, ao norte de Sacramento e próximo da divisa com o Oregon. Ele estava 63 por cento contido na tarde de segunda-feira, segundo o Cal Fire.

No sul da Califórnia o chamado Fogo Sagrado, que as autoridades disseram ter sido ateado no dia 6 de agosto por um proprietário de imóvel descontente em um cânion do condado de Orange, estava 59 por cento contido depois de consumir mais de 8 mil hectares e destruir uma dúzia de cabanas.

(Reportagem adicional de Brendan O'Brien em Milwaukee)

