LONDRES (Reuters) - O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse a apoiadores que não fiquem complacentes e que a corrida das eleições, previstas para 12 de dezembro, que apontam vitória para o seu Partido Conservador, ainda não terminou.

"Estamos agora na reta final da corrida e é agora que os cavalos ainda podem trocar de lugar", disse, em um discurso de campanha.

"Ainda não chegamos lá e não vamos esquecer o que aconteceu em 2017. Esta é uma eleição acirrada."

Pesquisas colocam Johnson à frente do rival Partido Trabalhista. EM 2017, os Conservadores, liderados pela então primeira-ministra Theresa May, ganhariam uma ampla maioria segundo as pesquisas, mas acabaram perdendo a maioria parlamentar.

(Reportagem de William James)

