Boris Johnson participa de evento em Belfast 02/07/2019 AP Photo/Peter Morrison/Pool via REUTERS

BELFAST (Reuters) - Boris Johnson, o nome mais cotado para se tornar o próximo primeiro-ministro do Reino Unido, disse que se identifica muito com os Cavaleiros Jedi, os monges guerreiros míticos que usam sabres de luz nos filmes "Star Wars".

"'Star Wars', vou dizer uma coisa, eu me identifico muito com o cara com o sabre de luz, os Cavaleiros Jedi", disse ele quando indagado sobre qual é seu personagem favorito da franquia.

"Tenho orgulho de dizer que o sabre de luz é fabricado, foi inventado em South Ruislip, o distrito eleitoral que represento", acrescentou.

"Tenho um sabre de luz em meu escritório em Westminster, é uma coisa linda que me foi presenteada por ninguém menos que Christopher Lee", disse ele. Lee interpretou o Conde Dooku em "Star Wars".

"Inventamos o sabre de luz em Uxbridge, ele é brandido na Irlanda do Norte, o filme resultante é exibido em todo o mundo... ou algo assim."

Os Jedi eram uma ordem antiga cujos cavaleiros eram guardiães da paz e da ordem na galáxia de "Star Wars". Entre eles estavam Anakin Skywalker --que se converteu ao lado negro da força e se tornou Darth Vader-- e seu filho, Luke Skywalker.

(Por Guy Faulconbridge)

