Por Alistair Smout

(Reuters) - O secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, Jeremy Hunt, disse que seria um "suicídio político" para o país buscar uma separação da União Europeia sem um acordo, tornando-se a figura mais graduada entre as que almejam suceder a primeira-ministra Theresa May a descartar a opção e contrariando diversos adversários.

Os comentários de Hunt o colocam em choque com a maioria dos outros candidatos a premiê, inclusive o favorito, o ex-prefeito de Londres Boris Johnson, que o antecedeu como chanceler e disse que o Reino Unido deveria sair da UE com ou sem um acordo até o final de outubro.

May anunciou sua renúncia depois de fracassar diversas vezes em obter a aprovação do Parlamento ao seu pacto de ruptura com o bloco, o que desencadeará uma disputa sucessória dentro de seu Partido Conservador nas próximas semanas.

Essa disputa pode determinar como e até se a nação deixará a UE ou se terá uma nova eleição nacional com seus principais partidos políticos divididos e abalados pelo Brexit.

Retratando-se como um contraste a Johnson e outros que insistem que sair do bloco sem um acordo deve continuar sendo uma opção, Hunt disse que tal medida seria barrada pelos parlamentares e provocaria uma eleição nacional.

"Tentar uma saída sem acordo por meio de uma eleição geral não é a solução, é suicídio político", escreveu Hunt na edição desta terça-feira do Daily Telegraph. "Um acordo diferente é, portanto, a única solução – e o que buscarei ser for líder".

Pelas regras partidárias para a escolha de um novo líder, os parlamentares conservadores selecionarão uma lista final de candidatos e os submeterão ao crivo dos correligionários em uma votação.

O partido está profundamente dividido sobre o Brexit. Muitos de seus parlamentares se opõem a uma saída sem acordo, o que empresários dizem que seria catastrófico, e acredita-se que ativistas da sigla estão mais dispostos a apoiar tal opção.

O Partido Conservador teve um desempenho desastroso nas eleições europeias no final de semana, perdendo a maior parte do apoio para o Partido do Brexit, que liderou a eleição pedindo uma desfiliação sem acordo rápida da UE.

