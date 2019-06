OSAKA (Reuters) - O bloco Brics, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, discutiu como pode contribuir para intermediar uma resolução para a crise política na Venezuela, disse o vice-ministro das Finanças russo, Sergei Storchak, neste sábado.

Storchak disse a repórteres nos bastidores da reunião de cúpula do G20 em Osaka, no Japão, que os Brics podem "levar as partes em disputa à mesa de negociação".

(Reportagem de Katya Golubkova)

