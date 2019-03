Unidade da rede de supermercados Morrisons, no Reino Unido 19/08/2016 REUTERS/Peter Nicholls

Por James Davey

LONDRES (Reuters) - Rolos de papel higiênico e analgésicos são alguns dos itens que os britânicos começaram a estocar antes de uma possível saída da União Europeia sem acordo, disse a rede varejista Morrisons nesta quarta-feira, ao anunciar um aumento no lucro.

O executivo-chefe David Potts disse haver sinais de uma "pequena quantidade" de armazenamento e que a Morrisons, a quarta maior rede de supermercados do Reino Unido, está bem preparada, aconteça o que acontecer no processo do Brexit.

Faltando 16 dias para a desfiliação da UE, o Reino Unido ainda não acertou um pacote de saída, correndo o risco de um Brexit sem acordo que teria resultados caóticos.

"Vimos uma elevação considerável (nas vendas) de analgésicos e rolos de papel higiênico", disse Potts a repórteres. "Caso as coisas fiquem complicadas nos portos, procuraríamos rotas alternativas pelo país", acrescentou, dizendo que a empresa obteve o status de Operador Econômico Autorizado, o que deve acelerar as verificações nas fronteiras em caso de atrasos.

Potts também disse que a empresa adiantou a compra de alguns produtos e materiais de embalagem para reforçar sua divisão de fabricação, e que armazenou produtos populares que "enchem as prateleiras".

A Morrisons relatou um aumento de 9 por cento no lucro pré-impostos, que chegou a 406 milhões de libras no ano encerrado em 3 de fevereiro. Analistas haviam previsto uma média de 407 milhões de libras.

A companhia, que aparece atrás da líder de mercado Tesco, da Sainsbury's e da Walmart's em vendas anuais, disse que a receita total cresceu 2,7 por cento, chegando a 17,7 bilhões de libras.

"Continuamos acreditando que a Morrisons ainda terá muitas oportunidades de crescimento de vendas e lucro pela frente, e esperamos que esse crescimento seja significativo e sustentável", disse a empresa.

