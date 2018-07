O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

LONDRES (Reuters) - Os planos da primeira-ministra Theresa May de deixar a União Europeia encontram esmagadora oposição junto à opinião pública britânica e mais de um terço dos eleitores apoiaria um novo partido político de direita comprometido a fazer o país deixar o bloco, segundo uma nova pesquisa.

A vulnerabilidade política de May ficou exposta na pesquisa, que revelou que os eleitores preferem Boris Johnson, que deixou o cargo de ministro das Relações Exteriores há duas semanas, para negociar com a UE e liderar o Partido Conservador na próxima eleição.

Apenas 16 por cento dos eleitores dizem que May está lidando bem com as negociações do Brexit, em comparação com os 34 por cento que dizem que Johnson faria um trabalho melhor, de acordo com a pesquisa conduzida pela YouGov para o jornal The Sunday Times.

Faltando pouco mais de oito meses para que a Grã-Bretanha deixe a União Europeia em 29 de março de 2019, o governo de May, o parlamento, o público e as empresas continuam profundamente divididos sobre a forma que o Brexit deveria tomar.

Os planos de May para manter um relacionamento próximo com a UE em bens colocaram o governo em crise este mês e há especulações de que ela pode perder o comando depois que dois de seus ministros mais antigos, incluindo Johnson, renunciaram em protesto.

Apenas um em cada dez eleitores escolheria os planos do governo para executar o Brexit se houvesse um segundo referendo, de acordo com a pesquisa. Quase metade acha que seria ruim para a Grã-Bretanha.

O novo ministro do Brexit, Dominic Raab, disse neste domingo que a primeira-ministra ainda está tentando convencer os membros do gabinete de que sua estratégia é o melhor caminho a seguir.

Raab também advertiu que a Grã-Bretanha poderia se recusar a pagar a multa de 39 bilhões de libras (51 bilhões de dólares) referente ao rompimento com a UE se não conseguir um acordo comercial --uma ameaça usada antes pelos ministros.

(Por Andrew MacAskill)

