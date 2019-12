Técnico da Boeing trabalha em teste de cápsula dentro do Kennedy Space Center, em Cabo Canaveral, Flórida 18/12/2019 REUTERS/Steve Nesius

Por Joey Roulette

CABO CANAVERAL, Flórida (Reuters) - A Boeing Co lançou sua nova cápsula para astronautas nesta sexta-feira em uma missão sem nome até a Estação Espacial Internacional, mas a cápsula ainda não atingiu a órbita necessária para chegar à estação, informou a companhia.

A CST-100 Starliner ainda não estava na órbita desejada após decolar do Cabo Canaveral, na Flórida, disse uma porta-voz da Boeing.

A Nasa informou que se encontrava em uma posição estável, mas não em sua "órbita planejada".

A missão é um teste marcante para a empresa aeroespacial dos Estados Unidos, que está competindo com a SpaceX para reativar as capacidades de voo espacial humano da Nasa.

A espaçonave, uma cápsula em forma de cone com sete assentos de astronauta, decolou do Cabo Canaveral às 8h36 no topo de um foguete Atlas V da United Launch Alliance, da Boeing-Lockheed Martin Corp.

Ocupando um dos assentos da cápsula, estava a boneca Rosie, equipada com sensores para medir a pressão que um astronauta real suportaria na subida à estação espacial e durante a reentrada hipersônica na atmosfera da Terra.

Se a missão seguisse o planejado, a intenção era de que a espaçonave permanecesse na estação espacial por uma semana antes de desencaixar e começar seu retorno à Terra no início de 28 de dezembro, implantando três pára-quedas para desacelerar sua descida até a superfície do deserto de White Sands, Novo México.

