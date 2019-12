WASHINGTON (Reuters) - A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos começou a debater as acusações contra o presidente dos EUA, Donald Trump, antes de uma votação histórica sobre um impeachment nesta quarta-feira.

O presidente, do Partido Republicano, enfrenta dois artigos de impeachment -- abuso de poder e obstrução do Congresso-- na Câmara controlada pelos democratas, que deve aprovar as acusações em uma votação que deve acompanhar as linhas partidárias da Casa.

(Por Susan Heavey)

