Presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, no prédio do Congresso em Washington 08/01/2020REUTERS/Tom Brenner

WASHINGTON (Reuters) - A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, disse nesta quarta-feira que a Casa irá votar uma resolução que visa limitar as ações militares ordenadas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, em relação ao Irã, depois de preocupações sobre a estratégia do governo e de decisões não serem tratadas durante informes aos parlamentares.

"Hoje, para honrar nosso dever de manter o povo americano seguro, a Câmara vai seguir adiante com uma Resolução de Poderes de Guerra para limitar as ações militares do presidente em relação ao Irã", disse Pelosi em comunicado.

"Essa resolução, que terá a liderança da congressista Elissa Slotkin, irá ao Comitê de Regulações nesta noite e a plenário amanhã."

(Reportagem de Makini Brice)

