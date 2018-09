O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

SALZBURGO, Áustria (Reuters) - A próxima reunião de líderes da União Europeia marcada pra outubro será o "momento da verdade" para as negociações sobre a saída do Reino Unido do bloco, disse o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, nesta quinta-feira.

"Todos compartilharam a visão de que embora haja elementos positivos na proposta de Chequers, a estrutura sugerida para a cooperação econômica não irá funcionar, principalmente porque arrisca comprometer o livre comércio", disse Tusk, após se reunir com líderes da UE na Áustria, fazendo referência à proposta da premiê britânica, Theresa May.

"O momento da verdade para as negociações do Brexit será o Conselho Europeu de outubro. Em outubro, esperamos progresso e resultados máximos nas conversas sobre o Brexit", acrescentou.

