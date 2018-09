O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 20 de Setembro de 2018 18:38 20. Setembro 2018 - 18:38

Caças franceses Rafale durante comemoração do centenário da Real Força Aérea na França 20/09/2018 REUTERS/Pascal Rossignol

LONDRES (Reuters) - Caças militares britânicos e franceses foram mobilizados nesta quinta-feira para investigar supostos aviões de combate russos sobrevoando o Mar do Norte, disseram autoridades.

O coronel Cyrille Duvivier, porta-voz da Força Aérea Francesa, disse à Reuters que um ou vários aviões russos foram detectados e que as ações não eram hostis.

"Os mecanismos de resposta habituais foram acionados: caças Rafale decolaram no final da manhã a partir da base de Saint-Dizier com um avião de reabastecimento e se posicionaram para uma possível intervenção", disse Duvivier.

Os jatos da Real Força Aérea (RAF) britânica monitoram regularmente aviões russos perto do espaço aéreo do Reino Unido e interceptaram jatos perto da Romênia no mês passado.

O ministro de Estado britânicos para as Forças Armadas, Mark Lancaster, falou sobre "uma Rússia cada vez mais assertiva" em um discurso em Londres em julho.

Ele disse que a RAF teve que mobilizar jatos mais de 80 vezes na última década para interceptar aviões militares russos.

(Reportagem de Andrew MacAskill e Sophie Louet)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português