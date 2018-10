O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

14 de Outubro de 2018

ISTAMBUL (Reuters) - Vinte e duas pessoas, incluindo crianças, morreram quando um caminhão que transportava migrantes sofreu um acidente na província turca ocidental de Izmir, no domingo, disse a agência de notícias estatal Anadolu.

Os destroços do caminhão estão em um canal cerca de 20 metros abaixo de uma estrada da qual trafegava, mostraram vídeos e fotos publicados pela Anadolu.

Treze pessoas ficaram feridas e foram levadas de ambulância para hospitais próximos, disse.

Um promotor público iniciou uma investigação sobre o acidente e o motorista do caminhão pode ser preso após tratamento hospitalar, acrescentou.

De acordo com a agência de notícias privada Demiroren (DHA), os passageiros do caminhão eram migrantes estrangeiros que haviam chegado a um acordo com traficantes para serem transportados de barco para a ilha grega de Samos ao sul de Izmir.

Nove dos feridos eram crianças, disse a DHA. Não ficou claro de onde eram os migrantes.

A Turquia tornou-se um dos principais pontos de partida para mais de um milhão de migrantes que tomam a rota marítima para os países da UE em 2015, muitos fugindo do conflito e da pobreza no Oriente Médio e na África.

O afluxo de migrantes foi drasticamente reduzido por um acordo de 2016 entre Ancara e a UE, depois de centenas de pessoas terem morrido na travessia para ilhas gregas a poucos quilômetros da Turquia.

(Por Daren Butler)

