Homem passa por loja licenciada para vender maconha recreativa no Canadá 17/10/2018 REUTERS/Chris Wattie

Por Chris Wattie e Nichola Saminather

TORONTO (Reuters) - O Canadá tornou-se nesta quarta-feira a primeira nação industrializada a legalizar a maconha para fins recreativos, mas uma confusão jurídica tornará difícil o aproveitamento nas maiores cidades do país, como Toronto e Vancouver, que não terão lojas abertas.

A aprovação representa um marco histórico, permitindo que os canadenses adultos fumem maconha para fins recreativos após uma proibição de quase um século.

Mas como os governos provinciais do Canadá só aprovaram até agora um número pequeno de lojas e existe uma escassez da erva fornecida a estas lojas, a primeira tragada da maioria dos canadenses provavelmente será de maconha do mercado negro nesta quarta-feira.

"Haverá muitas comemorações no dia e serão quase todas com maconha ilegal" em algumas das maiores cidades do Canadá, disse Brad Poulos, instrutor e especialista em negócios de maconha da Universidade Ryerson de Toronto.

"Os usuários de maconha recreativa do Canadá... simplesmente continuarão com suas fontes (atuais) de fornecimento até o sistema legal se atualizar."

Apesar da falta de lojas nas grandes cidades do país, os consumidores do Canadá poderão comprar maconha legal pela internet, seja em sites administrados por governos provinciais, seja em varejistas licenciados, mas a entrega pode demorar alguns dias.

Terra Nova e Labrador, a província mais remota do leste do Canadá, foi a primeira a liberar a venda legal já à meia-noite. Os entusiastas locais terão a maior variedade de lojas, já que 22 delas devem funcionar entre 9h e 2h.

Países de todo o planeta, alguns dos quais estão aprovando a maconha de uso medicinal, estão acompanhando a legalização da erva recreativa no Canadá, que combina leis federais e diversas regulamentações provinciais.

A medida é uma vitória política do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, que prometeu legalizar a maconha na campanha de 2015 para coibir a atividade do crime organizado e regulamentar produção, distribuição e consumo de um produto consumido por milhões ilegalmente.

