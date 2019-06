Jeremy Hunt, um dos principais candidatos na disputa para o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, em Londres 10/06/2019 REUTERS/Simon Dawson

LONDRES (Reuters) - Jeremy Hunt, um dos principais candidatos na disputa para o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, disse que aceitaria deixar a União Europeia sem acordo, mas com pesar, e alegou esperar que o bloco cooperasse com um novo líder britânico.

"Nosso fracasso em promover o Brexit pôs nosso país e nosso partido em grave perigo. A liderança que eu ofereço é baseada em uma simples verdade: sem um Brexit, não haverá governo conservador e talvez nenhum Partido Conservador", disse ele.

"Se nós queremos um acordo, vamos ter de cooperar seriamente com Bruxelas. A partir das minhas conversas com líderes europeus, é claro para mim que há um acordo a ser feito, eles querem que apresentemos propostas."

Hunt, que é secretário das Relações Exteriores, afirmou que, com uma "Rússia mais agressiva" e "uma China mais autocrática", ele ampliaria os gastos com defesa caso se torne primeiro-ministro.

"A paz vem através da força", disse Hunt. "Com uma Rússia mais agressiva e uma China mais autocrática, eu planejo ampliar a proporção do nosso PIB que gastamos em defesa".

(Reportagem de William James)

