19 de Maio de 2018

BOGOTÁ (Reuters) - O candidato de direita Iván Duque lidera as intenções de voto entre os colombianos antes das eleições presidenciais no final do mês, com uma vantagem de 12 pontos percentuais sobre seu rival mais próximo, o esquerdista Gustavo Petro, a quem derrotaria em um segundo turno, revelou neste sábado uma pesquisa.

Na pesquisa da empresa Invamer, Duque alcançou 41,5 por cento das intenções de voto, frente a 29,5 por cento de Petro, ex-prefeito de Bogotá.

Duque, que tem o apoio do Partido Centro Democrático do ex-presidente Álvaro Uribe, permaneceu estável em relação à pesquisa anterior da Invamer, publicada em abril, enquanto Petro perdeu 1,5 ponto percentual.

Em terceiro lugar ficou o independente Sergio Fajardo, com 16,3 por cento das intenções, com alta de 3 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior.

O candidato de centro-direita e ex-vice-presidente Germán Vargas Lleras ocupa o quarto lugar na corrida, com 6,6 por cento das intenções, mais de um ponto percentual a menos que na pesquisa anterior, enquanto o aspirante do Partido Liberal Humberto De La Calle aparece em quinto com 1,9 por cento, registrando queda de meio ponto percentual.

A pesquisa, com margem de erro de 2,83 por cento, incluiu 1.200 entrevistas e foi realizada entre 12 e 16 de maio. Todas as pesquisas realizadas até agora mostram Duque como o vencedor do primeiro turno, acompanhado por Petro em segundo lugar.

Em um eventual segundo turno entre Duque e Petro, o político de direita chegaria à Presidência com 53,5 por cento, frente aos 43,4 por cento do ex-prefeito de Bogotá, de acordo com o levantamento.

As eleições presidenciais da Colômbia estão marcadas para o domingo 27 de maio. Se nenhum dos candidatos conseguir mais da metade dos votos válidos, um segundo turno acontece em junho entre os dois mais votados.

(Reportagem de Luis Jaime Acosta)

