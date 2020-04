Por Elizabeth Culliford

(Reuters) - A cantora norte-americana Pink disse nesta sexta-feira que testou positivo para Covid-19, a doença respiratória causada pelo novo coronavírus, há duas semanas, e que se recuperou desde então.

"Duas semanas atrás, meu filho de três anos, Jameson, e eu estávamos apresentando sintomas do Covid-19. Felizmente, nosso médico de atendimento primário teve acesso a testes e eu testei positivo", escreveu ela em um post no Instagram.

"Minha família já estava abrigada em casa e continuamos a fazê-lo nas últimas duas semanas, seguindo as instruções do nosso médico. Apenas alguns dias atrás, fomos re-testados e agora somos felizmente negativos", disse Pink em um post, com uma foto dela com o filho.

Ela também pediu que os testes fossem disponibilizados gratuitamente e sejam mais disponíveis, dizendo que foi "uma farsa e fracasso absolutos de nosso governo em não tornar os testes mais amplamente acessíveis".

A cantora, conhecida por músicas pop como 'What About Us', 'Just Give Me A Reason' e 'Just Like A Pill', também anunciou uma doação de 1 milhão de dólares, dividida igualmente entre o Temple University Hospital Emergency Fund na Filadélfia e o Fundo de Crise de Emergência Covid-19 do prefeito da cidade de Los Angeles.

