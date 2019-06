Por Valentina Za

MILÃO (Reuters) - Uma capitã alemã de um navio de resgate de migrantes que desafiou a proibição do governo italiano de atracar no porto de Lampedusa lamentou no domingo por qualquer alarme causado quando seu navio se prendeu a uma embarcação policial contra o cais.

O ministro italiano do Interior, Matteo Salvini, líder do partido da Liga contra os imigrantes, chamou o incidente de "um ato criminoso, um ato de guerra".

Carola Rackete, que foi presa no sábado depois de passar duas semanas em águas internacionais com dezenas de migrantes africanos resgatados, imediatamente desligou seus motores quando percebeu que o Sea-Watch 3 poderia ter chegado muito perto do barco de patrulha, disse seu advogado Alessandro Gamberini à Reuters por telefone.

"Ela está muito triste por ter criado uma situação de perigo e medo entre as autoridades da polícia tributária. Foi uma manobra difícil, mas ela sempre sentiu que estava conduzindo isso de forma segura. Ela vinha se aproximando muito lentamente".

Embarcações do governo tentaram impedir o encaixe do Sea-Watch 3 e um acabou espremido entre o navio e o cais antes de se libertar, mostraram vídeos nas redes sociais.

Rackete, de 31 anos, foi presa por resistir a um navio militar depois de ter sido negado permissão para atracar sob as leis italianas introduzidas por Salvini para dissuadir os navios de resgate não-governamentais. Ela havia sido investigada por promotores italianos na semana passada sob suspeita de ajudar contrabandistas de pessoas.

O Ministério do Interior disse que os 41 migrantes que desembarcaram do Sea-Watch 3, dirigido pela instituição de caridade alemã Sea-Watch, foram "alimentados e passaram uma noite tranquila. Então não está claro por que a ONG precisou desembarcar sem autorização".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram