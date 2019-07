Por Mustafa Andalib e Abdul Qadir Sediqi

CABUL (Reuters) - Um ataque do Taliban a uma instalação de segurança do governo no Afeganistão neste domingo matou ao menos 14 pessoas e deixou mais de 180 feridos, incluindo crianças, horas antes de uma reunião no Catar para preparar o terreno a negociações de paz.

Combatentes islâmicos do Taliban detonaram um carro bomba na cidade de Ghazni, perto de um escritório do principal serviço de inteligência do Afeganistão, Diretório Nacional de Segurança, na manhã deste domingo, segundo autoridades.

O Taliban assumiu a responsabilidade, dizendo em um comunicado que dezenas de funcionários do diretório foram mortos ou feridos.

O ataque aconteceu no momento em que autoridades do Taliban e um grupo de ativistas afegãos e membros da sociedade civil se preparam para se reunir em Doha, ofuscando negociações que têm o objetivo de abrir caminho para mais discussões de paz no futuro.

