Este conteúdo foi publicado em 15 de Agosto de 2018 20:18 15. Agosto 2018 - 20:18

WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca condenou nesta quarta-feira a duplicação pela Turquia das tarifas sobre bens importados dos Estados Unidos em resposta à investida de Washington em relação aos produtos turcos.

As tensões entre os dois aliados da Otan têm se acirrado em meio à detenção de um pastor norte-americano pela Turquia e outras ações diplomáticas. Os EUA dobraram as tarifas sobre o aço e o alumínio da Turquia na semana passada, o que contribuiu para uma queda da lira turca.

"As tarifas da Turquia são certamente lamentáveis e um passo na direção errada. As tarifas que os Estados Unidos impuseram à Turquia estavam fora do interesse de segurança nacional", disse Sarah Sanders, porta-voz da Casa Branca, a repórteres.

(Por Jeff Mason)

