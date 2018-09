O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Por Doina Chiacu e Jan Wolfe

WASHINGTON (Reuters) - O FBI está livre para investigar qualquer alegação de má conduta sexual que considerar verossímil contra Brett Kavanaugh, indicado à Suprema Corte, afirmaram neste domingo dois porta-vozes da Casa Branca, contrariando indicações de que o governo estaria limitando a investigação.

"A Casa Branca não está microgerenciando esse processo", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, em entrevista ao "Fox News Sunday".

"O Senado está ditando os termos", disse. "O FBI, isso é o que eles fazem. E estamos fora do caminho e deixando que eles façam exatamente isso."

Trump curvou-se à pressão de republicanos moderados do Senado e ordenou uma investigação do FBI depois de Christine Blasey Ford, professora universitária da Califórnia, reafirmar, durante uma audiência do Senado na quinta-feira que Kavanaugh tentou estuprá-la em 1982 quando os dois estavam no ensino médio.

A NBC News informou no sábado que a Casa Branca havia restringido a investigação do FBI, limitando seus parâmetros. Trump negou a história, informando em seu Twitter que queria que o FBI entrevistasse alguém que eles "considerassem apropriado".

Trump disse na rede social que o relatório da NBC estava incorreto.

"Na verdade, quero que eles entrevistem quem julgarem apropriado, a seu critério. Por favor, corrija sua reportagem!", escreveu.

