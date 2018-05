O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

LONDRES (Reuters) - O casamento da atriz norte-americana Meghan Markle com o príncipe Harry tem levado mais turistas dos Estados Unidos a visitarem o Reino Unido, com dados mostrando que as viagens dos EUA para esta semana cresceram 12 por cento em relação ao ano passado.

Norte-americanos estarão entre os fãs reais que se reunirão na cidade de Windsor antes do casamento no sábado, mostraram dados fornecidos pelo site Travelport nesta quinta-feira.

Os dados apontaram que antes do anúncio da data do casamento em dezembro do ano passado, as viagens dos EUA para o Reino Unido para esta semana estavam em queda de cerca de 7 por cento, mas após a notícia da data, agora estão 12 por cento acima da mesma semana de 2017.

"Nós sabemos que eventos importantes como um casamento real encorajam as pessoas a viajar e é ótimo ver que estamos recebendo tantos visitantes dos EUA nesta semana", disse Paul Broughton, gerente nacional da Travelport para Reino Unido e Irlanda.

Um desses norte-americanos a fazer a viagem é a super-fã real Donna Werner, que está planejando acampar nas ruas na esperança de conseguir uma espiada do casal.

(Por Sarah Young; reportagem adicional de VictoriaBryan)

