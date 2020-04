MADRI (Reuters) - O número de casos confirmados de do cornavírus na Espanha ultrapassou os 100 mil nesta quarta-feira, enquanto o total de mortes entre terça-feira e esta quarta alcançou novo recorde, informou o Ministério da Saúde.

O número total de infectados subiu de 94.417 para 102.136 nesta quarta-feira.

As mortes causadas pelo vírus subiram para 9.053 ante as 8.189 de terça. O total diário de fatalidades chegou ao recorde de 864, embora o aumento tenha sido menor do que nos outros dias em termos percentuais.

(Por Inti Landauro)

