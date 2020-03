RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO (Reuters) - O número de casos do novo coronavírus no Brasil subiu em 1.138 --ou cerca de 25%-- nesta terça-feira, o que representa de longe o maior aumento diário desde o início da contagem, chegando a um total de 5.717, com 201 mortes, informou o Ministério da Saúde.

O número de óbitos aumentou em 42 em relação aos 159 registrados até a véspera, o que equivale a uma alta de cerca de 26%.

O maior aumento diário no número de casos antes desta terça-feira havia acontecido em 27 de março, quando foram registrados 502 casos, segundo os dados de uma plataforma online do ministério.

De acordo com a pasta, São Paulo segue como o Estado com o maior número de casos, com 2.339, avanço de mais de 54% na comparação diária. Além disso, são 136 mortes em decorrência do Covid-19 no Estado, alta de 20% em relação às 113 da véspera.

Na sequência da contagem vêm o Rio de Janeiro, com 708 casos e 23 mortes, e o Ceará, que possui 390 infecções confirmadas e sete óbitos.

A taxa de letalidade do coronavírus no Brasil segue em 3,5%, mesmo índice verificado na segunda-feira, ainda de acordo com o Ministério da Saúde, que já contabilizou mortes pela doença em 17 Estados e no Distrito Federal.

Os casos permanecem concentrados no Sudeste, que tem 60% das infecções confirmadas, enquanto o Norte possui apenas 5% dos casos.

