O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 31 de Julho de 2018 17:19 31. Julho 2018 - 17:19

Mulher com símbolo das mulheres desenhado no rosto durante protesto em Buenos Aires, Argentina 03/06/2017 REUTERS/Marcos Brindicci

Por Lin Taylor

(Thomson Reuters Foundation) - A indignação provocada por casos de homens agredindo mulheres nas ruas de Paris e Londres desencadeou pedidos por ações mais eficientes para mudar essas atitudes, no momento em que a França se prepara para aprovar uma lei para punir assédio sexual em público com multas.

Em um vídeo de câmera de segurança que viralizou na internet, um homem pode ser visto dando um tapa no rosto da estudante de 22 anos Marie Laguerre, ao lado de um movimentado café na capital francesa, depois que ela rejeitou seus avanços.

"Porque eu reagi a seu assédio, um homem me bateu publicamente na rua, em plena luz do dia, na frente de dezenas de testemunhas. Inaceitável. Parem com o assédio nas ruas", escreveu Marie Laguerre no Twitter.

Em todo o mundo, uma a cada três mulheres e meninas passam por violências físicas ou sexuais, estima a ONU.

A agressão em Paris ocorreu depois que um homem deixou uma jovem inconsciente do lado de fora de uma boate na manhã de sábado em Gants Hill, nos arredores de Londres.

A França anunciou uma série de medidas contra agressão sexual em março, incluindo multas a partir de 90 euros (106 dólares) para casos de assédio sexual nas ruas e a implementação de prazos mais longos para ações judiciais de acusações de estupro.

"Desde que mulheres começaram a compartilhar suas histórias do #MeToo, se tornou claro o predomínio de violência sexual que mulheres enfrentam em todo o mundo", disse Rachel Krys, codiretora do grupo Fim à Violência Contra Mulheres o Reino Unido.

"Mas, nós precisamos de mais do que uma mudança na lei --precisamos de uma mudança cultural, e de mais provisões e aconselhamento para vítimas de violência sexual", disse à Thomson Reuters Foundation.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português