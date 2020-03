Agentes com roupa de proteção acompaham passageiros do lado de fora do aeroporto de Pequim 17/03/2020 REUTERS/Thomas Peter

PEQUIM/XANGAI (Reuters) - Os casos importados de coronavírus na China superaram as infecções domésticas pelo quinto dia consecutivo, uma vez que viajantes contaminados passaram por grandes polos de transporte em Pequim, Xangai e nas cidades de Guangzhou e Shenzhen, no sul.

A China continental teve 13 infecções novas na terça-feira, disse a Comissão Nacional de Saúde, menos do que as 21 do dia anterior. Uma dúzia de casos novos envolveu pessoas infectadas vindas do exterior.

Contrastando com a onda de casos importados, o território continental só teve uma transmissão doméstica na terça-feira em Wuhan, capital da província central de Hubei em que a doença semelhante à gripe surgiu no final do ano passado.

A capital chinesa Pequim respondeu por três dos novos casos importados, menos do que os nove do dia anterior, e o polo comercial de Xangai teve três, a mesma cifra do dia anterior.

Até o meio-dia local desta quarta-feira, Pequim havia relatado outros 11 casos importados, a maioria relacionada a viajantes da Espanha e do Reino Unido -- e um do Brasil.

Os casos importados na província de Guangdong, no sul, subiram de três para cinco na terça-feira, envolvendo recém-chegados do Reino Unido, da Holanda e da Tailândia. Uma infecção emergiu no sudoeste de Sichuan pela primeira vez.

O número de casos importados na China continental era de 155 na terça-feira, 12 a mais do que um dia antes -- o que eleva o total de infecções no território continental para 80.894, informou a autoridade de saúde em um comunicado emitido nesta quarta-feira.

Embora os casos importados estejam aumentando, o risco de transmissão local persiste, já que alguns pacientes mostram poucos sintomas e viajam despercebidos durante dias.

Um policial de 30 anos da província central de Henan voou de volta a Pequim neste mês após uma viagem de uma semana para a Itália, e depois pegou um trem para a capital provincial de Zhengzhou.

Ele só foi diagnosticado em 11 de março, depois de vários dias no trabalho. Ao menos 11 cidades chinesas rastrearam moradores expostos a ele durante sua viagem.

Até o final de terça-feira, o número de mortes causadas pelo vírus na China continental era de 3.237, 11 a mais do que o dia anterior.

Zhong Nanshan, um conselheiro médico destacado do governo, alertou que os casos importados são altamente infecciosos e pediu exames de pessoas que chegam de países com grandes surtos, ao invés da observação de sintomas.

(Por Ryan Woo, Yawen Chen, Huizhong Wu, Se Young Lee, Sophie Yu, Roxanne Liu, Zhang Min, Dominique Patton e David Stanway)

