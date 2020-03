MADRI (Reuters) - O governo regional da Catalunha, na Espanha, pediu às autoridades centrais espanholas que o ajudem a bloquear o acesso aéreo, ferroviário e aquático para garantir o confinamento de toda a região devido à epidemia de coronavírus, disse o líder regional Quim Torra.

"Acreditamos que toda a Catalunha precisa ser confinada", disse ele em entrevista coletiva na sexta-feira, acrescentando que esse pedido se deve a razões preventivas para evitar uma crise de saúde maior.

Ao mesmo tempo, a chefe regional de Madri, Isabel Diaz Ayuso, recomendou que os moradores de Madri não deixassem suas casas para ajudar a conter a propagação do vírus. Antes, o governo regional ordenou o fechamento de todos os bares, restaurantes e lojas da cidade, com a exceção de mercados e firmas de prestação de serviços essenciais.

A resposta da Espanha ao coronavírus, com grandes diferenças entre as regiões, decorre de um intrincado sistema de compartilhamento de poder entre o Estado e as regiões centrais, que decide sobre questões de saúde e educação.

