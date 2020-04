Profissionais da saúde transferem corpo de pessoa morta pelo Covid-19 no Kingsbrook Jewish Medical Center, no Brooklyn, Nova York 08/04/2020 REUTERS/Brendan McDermid

(Reuters) - O Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos informou nesta quinta-feira 427.460 casos de coronavírus, um aumento de 32.449 casos em relação à contagem anterior, e disse que o número de mortes aumentou em 1.942, para 14.696.

O CDC divulgou sua contagem de casos da doença respiratória, conhecida como Covid-19, causada por um novo coronavírus, com base em dados levantados até a tarde de quarta-feira, em comparação com a contagem do dia anterior.

Os números do CDC não refletem necessariamente casos relatados por Estados individuais.

(Por Vishwadha Chander)

