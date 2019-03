Combatentes do Estado Islâmico e familiares caminham para rendição no vilarejo de Baghouz 12/03/2019 REUTERS/Rodi Said

AL-BAGHOUZ, Síria (Reuters) - Centenas de combatentes do Estado Islâmico e suas famílias se renderam a forças apoiadas pelos Estados Unidos que cercavam o último território dos militantes no leste da Síria, nesta quinta-feira, disse à Reuters um comandante das Forças Democráticas Sírias (FDS).

Mais cedo, uma testemunha da Reuters havia visto dezenas de homens, mulheres e crianças saindo do enclave sitiado. As FDS haviam adiado repetidamente seu ataque final para permitir que milhares de civis saíssem do território, antes de retomarem a ofensiva no domingo.

(Reportagem de Ellen Francis)

Neuer Inhalt Horizontal Line