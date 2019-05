XANGAI (Reuters) - O chanceler chinês, Wang Yi, disse ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, neste sábado, que as palavras e atitudes recentes dos EUA prejudicaram os interesses e empreendimentos da China, e que os norte-americanos deveriam demonstrar moderação.

Numa conversa por telefone com Pompeo, Wang disse que os EUA não deveriam ir “longe demais” na atual disputa comercial entre os dois países, acrescentando que a China ainda está disposta a resolver as diferenças através da negociação, mas que ambos os lados devem estar no mesmo patamar.

Sobre o Irã, o chanceler chinês disse ainda esperar que todas as partes demonstrem moderação e ajam com cautela para evitar uma escalada nas tensões.

(Reportagem de Twinnie Siu em Hong Kong e David Stanway em Xangai)

