Ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif 24/04/2019 REUTERS/Carlo Allegri

GENEBRA (Reuters) - O Irã nunca buscará uma arma nuclear, disse o chanceler iraniano, Mohammad Javad Zarif, nesta terça-feira, segundo a agência Irib.

O ministro relembrou o uso prévio de armas nucleares pelos Estados Unidos e se dirigiu a recentes comentários feitos pelo presidente dos EUA, Donald Trump, sobre ter cancelado um ataque militar ao Irã devido à possibilidade de matar 150 pessoas.

"Você realmente estava preocupado com 150 pessoas? Quantas pessoas você matou com uma arma nuclear? Quantas gerações você dizimou com essas armas?", questionou Zarif.

"Somos nós que, por nossos dogmas religiosos, nunca buscaremos uma arma nuclear", acrescentou.

A rivalidade entre as duas nações vem se intensificando nas últimas semanas. Nesta terça-feira, o embaixador dos EUA para o desarmamento, Robert Wood, disse à Reuters que o país dará continuidade à campanha de pressão máxima contra o Irã até que o Teerã altere seu comportamento, além de buscar caminhos para impor ainda mais sanções.

"Nós vamos esperar para ver o que mais podemos fazer em termos de sanções", disse Wood enquanto deixava a Conferência para o Desarmamento em Genebra, o principal fórum internacional de negociações nucleares, no qual ele trocou acusações com um diplomata iraniano.

(Por Tom Miles e Babak Dehghanpisheh)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram