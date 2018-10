O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 16 de Outubro de 2018 11:19 16. Outubro 2018 - 11:19

Por Stephanie Nebehay

GENEBRA (Reuters) - A chefe de direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, pediu, nesta terça-feira, que a Arábia Saudita e a Turquia revelem tudo que sabem sobre o desaparecimento e possível assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, e disse que Riad deve abrir mão da imunidade de suas dependências e autoridades diplomáticas.

Durante a noite, investigadores turcos entraram pela primeira vez no consulado saudita em Istambul, o último lugar onde Khashoggi foi visto antes de desaparecer no dia 2 de outubro, e realizaram buscas no local durante nove horas, segundo testemunhas da Reuters.

Em comunicado, Bachelet elogiou o acesso de investigadores ao consultado, apesar de um atraso de duas semanas, e pediu que autoridades dos dois países garantam que "nenhum obstáculo adicional seja colocado no caminho de uma investigação rápida, minuciosa, efetiva, imparcial e transparente".

Khashoggi, morador dos Estados Unidos, colunista do jornal Washington Post e importante crítico do príncipe saudita Mohammed, desapareceu após entrar no consulado saudita na Turquia para conseguir documentos para se casar.

