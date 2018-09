O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, posa para foto com o negociador-chefe do Reino Unido para o Brexit, Michel Barnier, em Bruxelas 13/09/2018 Francisco Seco/Pool via Reuters

SALZBURGO, Áustria (Reuters) - O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse nesta quarta-feira que pedirá uma cúpula extra de líderes da União Europeia em meados de novembro para finalizar um acordo para o Brexit.

Tusk disse em uma coletiva de imprensa, antes de uma cúpula com todos os 28 líderes da UE na cidade austríaca de Salzburgo na tarde desta quarta-feira, que as negociações do Brexit estão entrando em sua fase decisiva.

"Vários desfechos ainda são possíveis hoje, mas gostaria de enfatizar que algumas das propostas da primeira-ministra (Theresa) May indicaram uma evolução positiva na abordagem do Reino Unido".Tusk que isso vale para a disposição britânica para trabalhar estreitamente com a UE nas diretrizes de segurança e política externa antes de sua desfiliação do bloco, mas ressaltou que as propostas de May para a futura fronteira irlandesa e a cooperação econômica entre o bloco e o Reino Unido "precisarão ser retrabalhadas e mais negociadas"."Hoje talvez exista mais esperança, mas com certeza existe cada vez menos tempo", disse Tusk. "Cada dia que sobrar precisamos usar para conversas. Gostaria de finalizá-las ainda neste outono (europeu)", afirmou. Ele proporá que os líderes da UE realizem outra cúpula extra sobre o Brexit mais ou menos em meados de novembro.(Por Gabriela Baczynska)

