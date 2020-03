SANTIAGO (Reuters) - As autoridades de saúde chilenas decidiram impor um toque de recolher noturno a partir deste domingo em todo o país e expandir algumas medidas preventivas, em meio ao rápido avanço do coronavírus.

O Chile registrou na véspera a primeira morte em decorrência da doença no país, que já possui 632 casos confirmados.

"O presidente determinou a partir de hoje à noite um toque de recolher em todo o país das 22h às 5h do dia seguinte", disse o ministro da Saúde, Jaime Mañalich, em comunicado.

O ministro informou que várias pessoas não estão cumprindo o isolamento, o que levou o governo a reforçar a inspeção em alguns locais com alta incidência de casos.

"Os casos positivos que não cumprem a quarentena ou que mostram que têm sérias limitações para poder cumpri-la em casa podem, até com uso da força, ingressar em uma área especialmente adequada", afirmou.

O ministro também pediu às pessoas que estão usando uma casa secundária que retornem aos seus endereços oficiais.

Mañalich também anunciou restrições para o acesso à ilha de Chiloé e quarentenas para as cidades de Puerto Williams, no extremo sul, e Chillán, no sul.

As autoridades chilenas já tinham suspendido as aulas nas escolas e ordenado o fechamento de shopping centers, restaurantes, cinemas e bares como parte do plano para conter a expansão do Covid-19.

O governo também anunciou um plano de 11,75 bilhões de dólares para combater o forte impacto que a crise de saúde terá na economia do Chile.

(Reportagem de Fabián Andrés Cambero e Dave Sherwood)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram